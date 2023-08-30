الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر لها مواقف تاريخية فى الحفاظ على وحدة واستقرار السودان

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود

قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح  السيسى مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى كشف عن أهمية الدور التاريخي الذي تلعبه الدولة لحل الأزمة السودانية.

وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك اتخاذ "البرهان" مصر كأول وجهة له في زيارته الأولى للخارج بعد اندلاع الأزمة في السودان الشقيق في منتصف شهر أبريل الماضي.

وأضاف "مسعود"، في بيان، اليوم، أن القاهرة والخرطوم تربطهما علاقات أخوية وتاريخية ووحدة مصير ومستقبل شعبي وادي النيل، لافتًا إلى أن مصر كانت ولا تزال وستظل المدافع الأول عن استقرار ووحدة السودان، ومصر لها مواقفها الحاسمة والواضحة من دعم الأشقاء في السودان والحفاظ على الأمن السوداني وهدفها الرئيسى عودة الاستقرار إلى السودان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية.

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ووصف المهندس أمين مسعود لقاء الرئيس السيسى مع الفريق أول البرهان بالمهم، مثمنًا تأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء على اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، وتأكيده مجددًا على موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وقال المهندس أمين مسعود إن الدور المصرى الفاعل والمحورى تجاه السودان يحظى بتقدير كبير من الجانب السودانى، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك التقدير البالغ من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال اللقاء للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعربًا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية.

المهندس أمين مسعود مجلس النواب لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان الفريق أول عبدالفتاح البرهان الرئيس ا لسيسي السودان

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