"المصريين الأحرار": مصر الركيزة الأساسية إقليميا وأفريقيا وعالميا وزيارة البرهان دليلاً

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل بزيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، مؤكدًا أن الزيارة تكشف عن حجم دعم مصر لدولة السودان الشقيق، وحرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمة السودانية.

وأشار إلى أن زيارة البرهان التي تعد هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء النزاع، تكشف تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به.

الأمن القومي والبعد الاستراتيجي

وأوضح الحزب أن سياسة مصر الخارجية الشريفة ترتكز على عدم التدخل في شؤون الدول، فلم تتدخل في السودان رغم الأمن القومي والبعد الاستراتيجي، لافتًا إلى أن مصر ستظل هي المرتكز وأنها أساس لتجاوز الصراع في المنطقة من خلال سياستها التي ظهرت في مسار دول جوار السودان، حيث رحب البرهان بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر.

ولفت إلى حُسن استقبال مصر للمواطنين السودانيين واستضافتهم في هذه الأوقات العصيبة، وكذلك المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام، ما يعكس بوضوح أن مصر هي الحاضنة الكبرى التي اضطلعت بدور إنساني بارز في كل الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية، ظهر من خلالها أنها هي المرتكز إقليميا ودوليا وأفريقيا شاء من شاء وأبى من أبى.

أهمية الزيارة

واختتم بالتأكيد على أن هذه الزيارة تعكس اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.