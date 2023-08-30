الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد زيارة البرهان.. هل تكون مصر مفتاح حل أزمة السودان؟ (فيديو)

البرهان والرئيس
البرهان والرئيس السيسى

علق محمد حمادة، كاتب صحفي، على زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ومباحثاته الثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس.

السودان يمر بالعديد من التحديات الداخلية

وقال حمادة، خلال حواره على قناة صدي البلد، اليوم الأربعاء، إن الدولة السودانية تمر بالعديد من التحديات الداخلية أهمها الصراع الداخلي، خاصة أنها تشهد أزمة إنسانية متفاقمة متمثلة في وجود لاجئين وسلب ونهب ثروات الشعب السوداني، ومن ثم مصر لديها ثوابت في التعامل مع القضية السودانية متمثلة في أهمية وحدة وسلامة الأراضي والمؤسسات السودانية.

وتابع أن مصر دائمًا حريصة على التعاطي مع القضية السودانية بأنها شأن داخلي وعدم السماح بالتدخل الخارجي من قبل دول الجوار أو الدول الكبرى، ومن ثم الوقوف مع السودان وشعبه ومكوناته للوصول إلى حلول سياسية ترضي جميع الأطراف.

دلالة زيارة البرهان لمصر بعد الأزمة السودانية

وأشار إلى أن الأزمة السودانية بدأت منذ أبريل الماضي وأدت إلى سقوط العديد من القتلي والمصابين وتهجير الآلاف من الأسر حتى الآن، لتأتي زيارة "البرهان" إلى مصر لها دلالة، حيث جاءت بعد انتشار شائعات بأنه محاصر في الخرطوم، كما تؤكد على أن الجيش السوداني مازال يسيطر على الأراضي السودانية.

وأضاف حمادة، أن زيارة "البرهان" تهدف أيضًا إلى التوصل لحل سياسي للقضية السودانية، بالإضافة إلى إطلاع الرئيس السيسي على مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية وغيرها، منوهًا بأن الزيارة شهدت تباحثًا بين مصر والسودان وتثمين الدور المصري الإنساني في استقبال الآلاف من السودانيين، حيث وصل عددهم وفقًا للإحصاءات الأمم المتحدة لـ300 ألف سوداني.

واختتم أن "البرهان" حريص على تكرار وتأكيد عدم حرص الجيش السوداني على الاستيلاء على السلطة، وتسليم السلطة إلى حكومة ديمقراطية بشكل كامل.

الأراضي السودانية السودان الشعب السوداني الرئيس السيسي

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