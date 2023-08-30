الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قائد دراجة نارية قام بحركات استعراضية خطيرة فى القاهرة

المتهم
المتهم

نجحت  الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

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بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة).. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.  

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