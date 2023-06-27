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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شاب عرّض حياة المواطنين للخطر بدراجة نارية فى المرج

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" متضمناً قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

 

جاء ذلك عقب رصد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الطريق الدائرى برعونة والقيام بعمل حركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

 

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "مقيم بدائرة قسم شرطة المرج".

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لزيادة عدد المتابعين له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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