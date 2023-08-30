الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية والتي تشهد استقرارا ملحوظا بسبب استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية

يعرض التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب بدون إضافة تكلفة النقل والعتالة ومكاسب التجار والموزعين وهي كما يلي:-

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 36000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 34000 جنيه للطن.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 31500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 31500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32000 جنيه للطن.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

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سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين


سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1750 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1700 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1900 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1760 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1850 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الاسيوطي نحو 1900 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا نحو 1900 جنيه للطن.

 

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