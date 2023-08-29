إيفرتون يضم المهاجم البرتغالي بيتو قادمًا من أودينيزي
أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، رسميًا، اليوم الثلاثاء، ضم المهاجم البرتغالي بيتو قادمًا من أودينيزي الإيطالي لمدة 4 سنوات.
وأكد النادي ضم صاحب الـ25 عامًا بعقد حتى عام 2027، في صفقة قدرت بقرابة الـ 30 مليون يورو.
كان بيتو أنضم لصفوف أودينيزي في صيف 2021 وشارك مع الفريق موسمين في 64 لقاء وسجل 22 هدفًا.
ولم يستدعى بيتو لمنتخب البرتغال الأول، لكنه كان ضمن قائمة البرتغال الأولية التي ضمت 55 لاعبًا لكأس العالم في قطر 2022 الماضي.
وبدأ إيفرتون بداية سيئة للغاية في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب شون دايش، حيث خسر في أول ثلاث جولات أمام فولهام، أستون فيلا وولفرهامبتون واحتل المركز الأخير بدون نقاط.