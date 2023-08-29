ضبط 4 أشخاص بتهمة التشاجر بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التبين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 4 أشخاص بتهمة التشاجر بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التبين.

تفاصيل مشاجرة عاطل ووالده في التبين

كان ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفاده نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم.

تبين من الفحص عقب انتقال الاجهزة الأمنية تبين تشاجر كل من شعبان محمد عبد الرحمن، وشهرته صرصار، ووالده "محمد عبد الرحمن"، طرف أول.

وبيت الطرف الثاني «حسن. ر» وشقيقه أحمد، بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2220 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة في الحادث لكشف ملابسات الواقعة.

إصابة شاب في مشاجرة دامية بالشوم بالزيتون

أصيب شاب بعاهة مستديمة وانفجار في قرنية العين، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة مع آخر تعدى فيها عليه بالضرب بعصا خشبية بمنطقة الزيتون .

بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بانفجار في عينه اليسرى في مشاجرة بينه وبين اخرين بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية الي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف اول مصاب بانفجار في عينة اليسري وطرف ثاني شقيقين نتيجة خلافات مالية فيما بينهما وتم السيطرة علي المشاجرة.

وتم والقبض علي طرفيها وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة وبيان حقيقة إدعاء المصاب عن الواقعة.