الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على ديلر يروج المخدرات والسلاح في البساتين

مخدرات
مخدرات

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط ديلر متورط في حيازة الأسلحة النارية والمخدرات في منطقة البساتين.

 

القبض على ديلر يروج المخدرات والسلاح في البساتين

وتبين حيازة المتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفين محمول، سلاح أبيض "مطواة"، دارجة نارية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع والهاتفين للتوصل بعملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل.
 

عقوبة الإتجار بالمخدرات
تنص مادة (233) من قانون البنك المركزي على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي حصلت على تراخيص لذلك بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي المتعلق بالجريمة، أيهما أكبر. 

 

وفقًا للقانون ذاته، يتم معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (214 و215) بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأخيرًا، يتم معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (213) بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي المتعلق بالجريمة ولا تزيد على أربعة أضعاف ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي رقم 88 لعام 2003 إلى تشديد العقوبات على نشاط العملات الأجنبية غير الشرعية، حيث يتم مصادرة المبالغ المتعلقة بالجريمة في جميع الحالات.

 

وفي سياق أخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه - مقيم بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت، والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

مباحث القاهرة الأسلحة النارية المخدرات منطقة البساتين حيازة الأسلحة النارية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

صلاح حجازى: موجة ارتفاع أسعار البصل فى مصر ستنتهى بعد 3 أشهر

تقرير: رئيس الرجاء يحاول إقناع "وردة" بالاستمرار مع الفريق

النيابة العامة تطلب استدعاء لجنة العباسية لمناقشتها فى قرار "النفسية" فى قضية "آكلة طفلها" بالشرقية

رئيس وزراء الهند: العملة الافتراضية لبريكس ستشكل أساسًا للتعاون والشراكة

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)