نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط ديلر متورط في حيازة الأسلحة النارية والمخدرات في منطقة البساتين.

القبض على ديلر يروج المخدرات والسلاح في البساتين

وتبين حيازة المتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفين محمول، سلاح أبيض "مطواة"، دارجة نارية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع والهاتفين للتوصل بعملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل.



عقوبة الإتجار بالمخدرات

تنص مادة (233) من قانون البنك المركزي على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي حصلت على تراخيص لذلك بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي المتعلق بالجريمة، أيهما أكبر.

وفقًا للقانون ذاته، يتم معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (214 و215) بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأخيرًا، يتم معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (213) بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي المتعلق بالجريمة ولا تزيد على أربعة أضعاف ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي رقم 88 لعام 2003 إلى تشديد العقوبات على نشاط العملات الأجنبية غير الشرعية، حيث يتم مصادرة المبالغ المتعلقة بالجريمة في جميع الحالات.

وفي سياق أخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه - مقيم بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت، والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.