إحالة المتهم بالشروع في قتل شقيقه للمحاكمة بالتبين

قررت نيابة التبين، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة إلقاء شقيقه من الطابق الثاني في عقار في منطقة التبين ما أدى إلى وفاته، بسبب خلافات بينهما على الميراث.

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة التبين إشارة من المستشفى، مفادها وصول "و.ف"، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وانزلاق غضروفي متعدد بالفقرات العنقية، مع كسر مفتت بعظمتي الكعبرة اليمنى واليسرى، جراء اعتداء من قبل آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة المجني عليه على يد شقيقه ونجله وزوجته، بسبب خلافات على الميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة، لتأمر النيابة بحبس شقيق المتهم وإخلاء سبيل نجله وزوجته.