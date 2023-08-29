بسبب تيميتار 2023.. اللبنانية نجوى كرم تطير إلى المغرب

سافرت المطربة اللبنانية نجوي كرم، إلى المغرب مطلع شهر سبتمبر المقبل لإحياء حفل جماهيري، ضمن فعاليات تيميتار 2023 في مدينة أكادير بالمملكة المغربية، المقرر له 8 سبتمبر 2023 في ساحة الأمل.

وأعربت الفنانة نجوى كرم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سعادتها بتجدد لقائها مع الجمهور المغربي، قائلة: "موعدنا الجديد مع الجمهور المغربي الغالي.. في ساحة الأمل يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.. في مدينة أگادير بـ مهرجان تيميتار – المغرب".

فعاليات مهرجان تيميتار 2023

يأتي حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم في مهرجان تيميتار، بعد سلسلة من الحفلات الغنائية الجماهرية الناجحة في الوطن العربي، إلى جانب استعدادها لمجموعة أخرى خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها في وقتها.

أحدث أعمال الفنانة نجوي كرم

طرحت اللبنانية نجوى كرم، في شهر مايو الماضي أغنية جديدة بعنوان “واني اشتقتلو”، عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتقول كلمات أغنية “واني اشتقتلو”: “توبة ولحلف يمين ما بكّي عيونو الحلوين واني اشتقتلّو واني اشتقتلّو توبة أعشق واحبّ من بعد عينك ياحبّ وانتَ الحبّ كلّو انتَ الحبّ كلّو تحرَم عليّي بعدك حبيبي عيوني والله مافيّي تعيش العمر من دوني تحرم عليّي طمّاع علّقني فيك وامشي بشراييني بتريد روحي لعطيك وانتَ حبّ عطيني لا تغيب عنّي لا تغيب ما اقدر على غيابك والشوق والقلب يصيح يدقدق على بوابك”.

توبة ولحلف يمين ما بكّي عيونه الحلوين

واني اشتقت له، واني اشتقت له

توبة أعشق واحبّ من بعد عينك يا حب

وانت الحب كله، إنت الحب كله

توبة ولحلف يمين ما بكّي عيونه الحلوين

(واني اشتقت له (واني اشتقت له

توبة أعشق واحبّ من بعد عينك يا حب

وانت الحب كله، إنت الحب كله

تحرم عليّ بعدك حبيبي عيوني

والله ما فيّ تعيش العمر من دوني

تحرم عليّ بعدك حبيبي عيوني

والله ما فيّ تعيش العمر من دوني

توبة ولحلف يمين ما بكّي عيونه الحلوين

واني اشتقت له، واني اشتقت له

توبة أعشق واحبّ من بعد عينك يا حب

وانت الحب كله، إنت الحب كله

طمّاع علقني فيك وامشي بشراييني

بتريد روحي لعطيك وانت حب عطيني

طمّاع علقني فيك وامشي بشراييني

بتريد روحي لعطيك وانت حب عطيني

توبة ولحلف يمين ما بكّي عيونه الحلوين

واني اشتقت له، واني اشتقت له

توبة أعشق واحبّ من بعد عينك يا حبّ

وانت الحب كله) إنت الحب كله)