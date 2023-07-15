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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أنتم الكورال".. مشروع موسيقي يحول الجمهور من مستمع إلى مغني

كورال
كورال

تحدث الموسيقار المغربي أمين بودشار، عن فكرة مشروعه الموسيقي الذي يعتمد على الجمهور في الغناء، وذلك بعد انتشار فيديو للجمهور المغربي وهو يغني أغنية "جانا الهوا" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وقال "بودشار" خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إنه تلقى العديد من الرسائل من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بفكرة أن يكون الكورال هو الجمهور في فيديو أغنية "جانا الهوا".

وأضاف الموسيقار المغربي، أن بداية الفكرة كانت في فرنسا وكان عدد الجمهور ليس كبيرًا، متابعًا: "الفكرة لاقت تجاوبًا كبيرًا من الجمهور ومن بعدها تم تطوير الفكرة وظهرت بهذا الشكل في أغنية جانا الهوا".

وتابع: "في فيديو أغنية جانا الهوا كان هناك بعض الصعوبات في البداية نظرًا لكثرة عدد الجمهور الذي يغني، وعملنا على حل بعض المعوقات التقنية وفي النهاية نجح الأمر".

وأشار إلى أنه كلما كان الجمهور مثقفًا موسيقيًا كلما كان الأمر أسهل بالنسبة للموسيقار، موضحًا أن مشروعه يعتمد على إعادة تقديم الأغاني التراثية التي يحبها الجمهور ويتأثر بها.

الموسيقار المغربي أمين بودشار فيديو أغنية جانا الهوا عبد الحليم حافظ القاهرة الإخبارية موسيقار مغربي

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