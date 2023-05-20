"واني اشتقتلو".. آخر أغنيات ألبوم نجوى كرم الجديد "كاريزما" (فيديو)

طرحت منذ قليل النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية جديدة بعنوان “واني اشتقتلو”، عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعتبر أغنية “واني اشتقتلو” آخر أغنيات ألبوم نجوى كرم الجديد الذي يحمل اسم “كاريزما” وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي عامر لواند، والملحن والموزع الموسيقي علي حسون.

وتقول كلمات أغنية “واني اشتقتلو”: “توبة ولحلف يمين ما بكّي عيونو الحلوين واني اشتقتلّو واني اشتقتلّو توبة أعشق واحبّ من بعد عينك ياحبّ وانتَ الحبّ كلّو انتَ الحبّ كلّو تحرَم عليّي بعدك حبيبي عيوني والله مافيّي تعيش العمر من دوني تحرم عليّي طمّاع علّقني فيك وامشي بشراييني بتريد روحي لعطيك وانتَ حبّ عطيني لا تغيب عنّي لا تغيب ما اقدر على غيابك والشوق والقلب يصيح يدقدق على بوابك”.

ألبوم كاريزما لنجوى كرم

وطرحت نجوى كرم الفترة الماضية أغنيات ألبومها الغنائي الجديد “كاريزما” على طريقة الـ"سنجل" بشكل متتالي وطرحت منذ أيام أغنية بعنوان “زعلك صعب” وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي عامر لاوند، والمحلن علي حسّون، والموزع الموسيقي ستيف سلامة، ومهندس الصوت فادي جيجي.

وتقول كلمات أغنية زعلك صعب: “ شايف ما أحلاك يسلمي حلاك تقبرني يا قلبي إنت شو بعمل لولاك لا تزعل منّي والله بتقتلني بحبك ضل ضحاك وانسى كل شي ودوّبني زعلك صعب ما بزعّلك زعلك انتَ قاتولي ليل نهار رح دلّلك عن ضحكاتك مسؤولي أنا لمّا بمرض يا حبّي عيونك بيوصفوني وجّك والسّما لوحة برسما بعشقك كلّك ع بعضك حبيبي أنا استوعب جنوني وغيرة عيوني أمانة لا تفكر لحظة تعيشا من دوني قلبي شو مجنون بس قلبك حنون ما بيرضى عينيّي تبكي مع أنّو بمون بحضنو في دفا كتير من الوفا حبّك عطاني حنّية صعبة أوصفا”.

وكانت نجوى كرم طرح يوم الأحد الماضي أغنية بعنوان "مغرومة بحالي" وهي الأغنية الرابعة من ألبوم نجوى كرم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "كاريزما"، وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي إميل فهد، والملحن وسام الأمير، والموزع الموسيقي فادي جيجي.