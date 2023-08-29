لينك تقديم جامعة حلوان الأهلية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها على محركات البحث المختلفة هي لينك تقديم جامعة حلوان الاهلية 2023 كي يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من التقدم للدراسة للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وتقبل جامعة حلوان الأهلية الشهادات التالية: الأزهر، شهادات النيل ، Stem، للشهادة المعادلة، من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.

ويتم اختيار نوع الشهادة التي يتقدم الطالب منها سواء طالب بالثانوية العامة أو الثانوي الأزهري أو أي من الشهادات السابق ذكرها.

لينك تقديم جامعة حلوان الأهلية 2023

من خلال هذا التقرير نوضح لينك تقديم جامعة حلوان الاهلية 2023 وخطوات التقديم المتاحة من الجامعة والأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة لمختلف الشعب للثانوية.

يمكن التقديم في جامعة حلوان الاهلية من خلال رابط الجامعة المباشر الموجود هنا

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة حلوان الأهلية 2023

أوضحت الجامعة في بيان لها الأوراق المطلوب من طلاب الثانوية العامة إحضارها للعام الجامعي 2023/2024 (المسددين للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية)

استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (يتم طباعته من‏ موقع التقديم الالكتروني).

أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية و 3 صور منها ( من العلم أن الجامعة أوضحت أنه لا يعتد ببيان النجاح أو بيان الدرجات).

3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

أصل شهادة الميلاد للطالب و 3 صور منها (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري).

نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند أو 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).

6 صور شخصية للطالب ذات خلفية بيضاء.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.

أصل إيصال السداد للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية + صورة منه.

شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.

حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.

شروط إضافية للتقديم في جامعة حلوان الأهلية

مع العلم أن الجامعة أوضحت أنه يتم استلام أوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد على الموقع أو صفحة الطالب المسجلة على موقع الجامعة؛ ولا يتم استلام أوراق الطلاب غير المحدد لهم موعد على الموقع.

‏كذلك بينت جامعة حلوان الأهلية في بيانها أن الطالب لا يعتبر مقبول بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على أصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية ( علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي) وسداد المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.