الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للطلاب.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

التقديم للصف الأول
التقديم للصف الأول الثانوي

استمر أهالي وطلاب الصف الأول الثانوي في البحث عن لينك التقديم بالصف الأول الثانوى للعام 2023، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بشهر، حيث يتم التقديم من خلال موقع رسمي تاربع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وللتسهيل على أولياء الأمور، نقدم لكم من خلال هذه السطور لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 الكتروني قبل انتهاء التنسيق:

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 الكتروني

خصصت وزارة التربية والتعليم لينك تقديم لطلاب الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيًا، وذلك للقدرة على التقديم دون التعرض لتكدس بالمدارس أو الإدارات التعليمية، كما طالبت الوزارة الطلاب بقراءة الشروط والإرشادات الخاصة بالتنسيق لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي بكل محافظة، ويتم التقديم من خلال هذا الرابــط.

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خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2023 - 2024 إلكتروني

-يتم الدخول على رابط تقديم الصف الأول الثانوي.

-ثم تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، وكتابة كلمة المرور.

-ويليه تسجيل حساب شخصي للطالب.

-ثم يتم الضغط على الدخول للتنسيق و كتابة البيانات كاملة مع التأكد من صحتها لعدم التعرض للإعادة.

-ثم يتم الضغط على حفظ الرغبات إرسال الاستمارة.

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أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

طلب التحاق بمرحلة الثانوي العام.

6 صور شخصية حديثة 4×6 مكتوب عليها اسم الطالب.

دمغات خاصة بطالب الالتحاق بالثانوي العام.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر مع صورتين منها.

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورتين منها.

البطاقة الصحية للطالب.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

بطاقة الاختيار.

2 طابع مهن تعليمية.

ملف ورقي للتقديم فى الثانوي العام.

حافظة بلاستيكية.

الجدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، قد أعلنت أنه  في يوم 31 أغسطس الجاري يتم قفل التنسيق الخاص بباب التقديم من خلال منظومة التنسيق الإلكتروني أمام كافة الطلاب.

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