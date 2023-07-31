رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 في مصر بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 في مصر محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين حاليا من الأسر الذي أدى أحد أفرادها امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي تم إجراؤها خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة وأعلن عن نسبة النجاح.

بالاسم ورقم الجلوس .. رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 في مصر

يستطيع الطلاب استخدام رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 في مصر عبر الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمخصصة لإعلان النتيجة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب اسمه رباعي ورقم جلوسه في الامتحانات بشكل دقيق في الخانات المخصصة لذلك.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد مساء أمس الأحد الموافق 30 يوليو 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 وأعلن أسماء أوائل الجمهورية في كل الشعب الدراسية.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي حيث جاءت نسبة النجاح العامة 78.8% والتي تعتبر أفضل نسبة نجاح على مدار خمس سنوات سابقة حيث أكد تصحيح العينات العشوائية لمواد طلاب الشعبة العلمية والأدبية أن النتيجة مبشرة.

يذكر أن تصحيح أوراق اجابة طلاب الثانوية العامة قد انتهى بشكل رسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 وخضعت الكشوف الخاصة بالدرجات على مراجعة وادقيق لتفادي الخطأ طوال الـ 5 أيام الماضية وذلك ليحصل كل طالب على حقه في الدرجات كاملة.

اختبارات القدرات 2023-2024

عقب تفعيل رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 في مصر وحصول طلاب الثانوية العامة على درجاتهم يتسأل عن رابط تسجيل اختبار القدرات وذلك للالتحاق بكليات التي تتطلب اجتاز الاختبارات لمعرفة مدى استيعاب الطالب للمناهج الدراسية الخاصة بتلك الكليات وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

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