نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع نتائج الامتحانات.. يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع نتائج الامتحانات، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

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نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع نتائج الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انه من المقرر أن يتم العمل على اعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2022/2023، في خلال ساعات حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتائج الخاصة بهم بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية التالية:

تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: https://emis.gov.eg

كتابة رقم جلوس الطالب.

ادخال الرقم القومى.

الضغط على استعلام النتيجة.



نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور برقم الجلوس

يمنح موقع "الدستور" حق النشر لنتائج الثانوية العامة لعام 2023 في جميع الشعب والمحافظات بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي.

يمكن الوصول إلى نتائج الثانوية العامة 2023 عبر موقع "الدستور" باستخدام رقم الجلوس. سيتم عرض النتائج فور اعتمادها على الموقع.

يمكن للجميع الاطلاع على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس، والذي يمكنهم إدخاله على رابط نتيجة الدستور هنا https://natega.dostor.org/

رصد درجات نتيجة الثانوية العامة 2023



أكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور وعدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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