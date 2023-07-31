النتيجة بالتفاصيل.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور برقم الجلوس.. ظهرت الآن عبر الدستور نتيجة الثانوية العامة 2023، بالدرجات للمواد والنسبة المئوية، وذلك عقب اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لها أمس الأحد.

ونرصد في التقرير التالي النتيجة بالتفاصيل.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور برقم الجلوس:

النتيجة بالتفاصيل.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور برقم الجلوس

حرصا من جريدة الدستور على مساعدة طلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، ننشر نتيجة الثانوية العامة بالرقم القومي أو برقم الجلوس أو بالاسم من خلال الرابط: https://natega.dostor.org/

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي



المجموع الكلي للصف الثالث الثانوي سواء للشعبة العلمية أو الأدبية من 410 درجات يتم توزيعها: كالاتي اللغة العربية 80 درجة، واللغة والانجليزي 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40، درجة، وفي علمي علوم فإن درجة الكيمياء 60 درجة، الاحياء 60 درجة، الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة بالنسبة لعملي رياضة، بجانب الفيزياء والكيمياء، فان درجة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، والتفاضل والتكامل 30 درجة، وديناميكا 30 درجة واستاتيكا 30 درجة، أما شعبة الأدبي فإن علم النفس والاجتماع 60 درجة، والتاريخ 60 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والفلسفة والمنطق 60 درجة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعلمي أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وعددهم 32 طالب وطالبة، معظمهم من الفتيات، ولم يحصل أي منهم على نسبة 100%، من الدرجات وتم الاتصال بهم هاتفيا من وزير التربية والتعليم لتهنئتهم بتفوقهم العلمي، وهم :

النتيجة بالتفاصيل.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور برقم الجلوس.. الأوائل

1- أميمة محمود احمد عبدالله محافظة الدقهلية.

2- حسن شفيق حسن شفيق الحادق محافظة دمياط.

3- زياد عادل السعيد محمد محافظة البحيرة

4- كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد محافظة المنيا.

5- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام محافظة البحيرة.

6- كيرلس نوناى يعقوب فانوس محافظة المنيا.

7- محمد محمد التميمى محمد محافظة الدقهلية.

8- محمود محمد عبدالفتاح أحمد محافظة أسيوط.

9- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة محافظة بنى سويف.

10- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر محافظة القاهرة.

النتيجة بالتفاصيل.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور برقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة أدبي

1- سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم محافظة القاهرة

2- عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد محافظة القاهرة.

3- عز الدين احمد العوضى محافظة القاهرة

4- عمرو خالد ناصر عفيفى محافظة القاهرة.

5- فايزة على محمد محمود محافظة الجيزة.

7- فرح محمد قدرى إبراهيم حسن محافظة الإسكندرية

8- محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب محافظة الجيزة

9 -معاذ عبدالرحيم احمد يونس محافظة الجيزة

10- عمر السيد محمد محافظة الجيزة.

11- نسمة محمد سليمان جسار محافظة الغربية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور برقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة علمي رياضة

1- إبرام جمال حنين جاد محافظة أسيوط.

2- اروى حسام مدحت محمد فوزى محافظة القاهرة.

3- أسامة محمد يوسف شبل محافظة المنوفية.

4- باسل محمد بكر شعيب محافظة دمياط.

5- زياد محمد سعد حماد محافظة القليوبية.

6- مارسلينو سامر سعيد سيدهم محافظة الغربية.

7- محمد احمد رزق احمد إسماعيل محافظة القاهرة.

8- محمود أشرف السيد ابو حادى محافظة الغربية.

9- مرقس شنودة محارب راغب محافظة القاهرة.

10- مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي محافظة بورسعيد.