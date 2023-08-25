مع إعلان نتائج 3 ثانوي عام وتنسيق الرغبات للكليات للمرحلتين الأولى والثانية شغل أذهان طلاب الثانوية العامة معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الصف الثالث الثانوي 2023 عبر "جوجل"، لمعرفة الدرجات التي من المتاح الحصول عليها وتعديل المجموع النهائي، والذي يكون من شأنه تحديد الكلية الذي سوف يتم الالتحاق بها.

رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الصف الثالث الثانوي 2023

وتستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الصف الثالث الثانوي 2023، وخطوات معرفة النتيجة.

وأغلق باب التقديم بتظلمات الثانوية العامة 2023 في يوم الخميس الماضي الموافق 18 أغسطس 2023، بعد نهاية الفترة المحددة من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني.

وكانت تظلمات الثانوية العامة بدأت في يوم 3 أغسطس 2023، وقدم الكثير من طلاب الثانوية العامة الراسبين وأيضا الذين لن يتمكنوا من الحصول على مجاميع مرضية للتظلم على بعض درجات المواد الدراسية.

الاستعلام عن نتيجة تظلمات الصف الثالث الثانوي

يحاول آلاف من الطلاب الوصول لنتيجة تظلمات الثانوية العامة لعام 2023، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني الرسمي، والذي من الجدير بالذكر أن تظهر عليه النتيجة، فقط عليك أن تقوم بالضغط من هنا.

ولن يتم الإعلان عن نتائج تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 إلى الآن، حيث سيكون من المفترض أن ستظهر في الساعات المقبلة إلكترونيًا.

نتيجة تظلمات الصف الثالث الثانوي 2023

يتاح للطالب التعرف على النتائج فور الإعلان عنها بشكل رسمي، وإن كان هناك درجات قد حصل عليها أم لازالت كما هي، وليبدأ في الإجراءات التي ستليها.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن التظلمات قد تمت خلال الفترة الماضية، حيث أن تم دفع 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة التي سيرغب الطالب في إعادة تصحيحها.

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نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس