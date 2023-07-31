الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة ثانوي عام 2023

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة ثانوى عام 2023 أكثر ما ظهر بعمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير بالتزامن مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام 2023.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة ثانوي عام 2023:

نتيجة ثانوي عام 2023

تتيح وزارة التربية والتعليم كل عام رابط خاص للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر مركز المعلومات لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للقدرة على الحصول على النتيجة عبر الانترنت وعدم الانتظار للحصول عليها من المدرسة.

ويمكن الدخول على رابط الوزارة بالضغط هنـــا، واتباع هذه الخطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم واتباع هذه الخطوات:

اختيار بوابة الثانوية العامة من الموقع.

الضغط على كلمة نتيجة الثانوية العامة 2023.

تسجيل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

كيفية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

-توزيعة درجات مواد الصف الثالث الثانوي بكافة الأقسام:

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة اللغة العربية 60 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة اللغة الأجنبية الأولى50 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة الفيزياء 60 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة الكيمياء 60 درجة

نتيجة الثانوية الامة 2023 مادة الأحياء 60 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة التاريخ 60 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة الديناميكا 30 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة الاستاتيكا 30 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة التفاضل والتكامل 30 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة

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