محافظ أسيوط: تخفيض درجات القبول بمدارس الثانوى الفنى

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، السبت، على تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي الفني بمختلف فروعه " زراعي – صناعي – تجاري - فندقي" للعام الدراسي 2023 /2024، وفقًا لقرار اللجنة المشكلة بالتعليم الفني بالمحافظة، ويتم القبول من الأعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة، مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل ودون التقيد بالإدارة التعليمية للطالب، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وذلك على ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وعماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمد السنباطي مدير إدارة التعليم الصناعي، وهدى مصطفى مدير إدارة التعليم التجاري، ونبيل رزق مدير إدارة التعليم الزراعي.



اللواء عصام سعد: تشكيل لجنة عن التنسيق بكل مدرسة لاستيعاب الطلاب



وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تشكيل لجنة مسئولة عن التنسيق بكل مدرسة تحت مسئولية إدارة المدرسة لاستيعاب الطلاب حسب القوة الاستيعابية للمدرسة، وعدد الفصول المتاحة لقبول طلاب الصف الأول لهذا العام 2023 – 2024 م، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة والمساواة التعليمية، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوي الفني، وفقًا للحد الأدنى لدرجات القبول بعد تخفيضها وفقًا لقرار اللجنة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بالنسبة للحد الأدنى للقبول بمدارس إدارة أسيوط التعليمية، فتمثلت في مدرسة عبد المنعم رياض التجارية بلغ الحد الأدنى للقبول 200 للبنين والبنات، وتقبل عدد 400 طالب وطالبة من الأعلى درجات، وبالنسبة لمدرسة أسيوط الثانوية التجارية بنات 180 درجة للبنات، وحسب الكثافة التي تقررها المدرسة وأسيوط الثانوية التجارية بنين 180 درجة للبنين، وتقبل 450 طالب من الأعلى درجات.

وبالنسبة لإدارة ديروط التعليمية فتقبل مدرسة ديروط الصناعية بنين 200 درجة، ومدرسة طوسون أبوجبل الصناعية 215 درجة، وفصول صنبو الثانوية التجارية 155 درجة، وديروط الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات وحسب الكثافة التى تقررها إدارة المدرسة، وبالنسبة لإدارة القوصية التعليمية فتقبل مدرسة المنشأة الثانوية الصناعية 200 درجة للبنين والبنات والقوصية الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات، وأحمد شوقي الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات، ودير القصير الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات، والمنشاة الثانوية التجارية 155 درجة للبنات وحسب الكثافة التى تقررها إدارة المدرسة.

وبالنسبة لإدارة منفلوط التعليمية فتقبل مدرسة منفلوط الثانوية التجارية ومدرسة بني عدى الثانوية التجارية، والعزية الثانوية التجارية 155 درجة للبنين والبنات، ومدرسة الحواتكة الثانوية التجارية 155 للبنات فقط وحسب الكثافة التي تقررها إدارة المدرسة، وبالنسبة لإدارة ساحل سليم التعليمية فتقبل مدرسة ساحل سليم التجارية 165 درجة للبنين والبنات، وبالنسبة لإدارة البداري التعليمية فتقبل مدرسة البداري الثانوية الصناعية 200 درجة للبنين والبنات، ومدرسة البداري الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات، ومدرسة العقال الثانوية التجارية 170 درجة، والزهري التجارية المشتركة 170 درجة، وبالنسبة لإدارة أبوتيج فتقبل مدرسة أبوتيج الصناعية بنين 195 درجة، وأبوتيج النسيجية بنات 195 درجة، وأبوتيج الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات، وتقبل عدد 600 طالب وطالبة من الأعلى درجات.

وبالنسبة لإدارة الغنايم فتقبل مدرسة الغنايم التجارية المشتركة 175 درجة للبنين والبنات، وبالنسبة لإدارة أبنوب التعليمية فتقبل مدرسة أبنوب الثانوية التجارية 170 درجة، وتقبل عدد 800 طالب وطالبة من الأعلى مجموع، وبالنسبة لإدارة الفتح التعليمية فتقبل مدرسة الشهيد عبد الرحيم سيد عمر 165 درجة للبنين والبنات، والواسطى الثانوية التجارية 155 درجة للبنات وحسب الكثافة التي تقرها إدارة المدرسة.

وأوضح محمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، أنه مع الالتزام بدرجات الحد الأدنى للقبول فإنه في حالة إذا زادت الكثافة الطلابية بالمدرسة عن القوة الاستيعابية للمدرسة بعد النزول بالمجموع يتم عمل تنسيق الطلاب وفق المجموع الأعلى والأصغر سنًا مع تحمل إدارة كل مدرسة المسئولية كاملة تجاه التنسيق الداخلي بما لايؤثر على الصالح العام والعملية التعليمية.

يذكر أن محافظ أسيوط قد اعتمد - في وقت سابق في 14 يونيو الماضي - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53%، بينما اعتمد - في 7 أغسطس من الشهر الجاري- نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022/2023 بنسبة نجاح 59.4 % للعامة و89.52 % للمهنية.

اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط