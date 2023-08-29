"العميل صفر" فى الصدارة.. إيرادات الأفلام بدور العرض أمس الإثنين

تشهد دور العرض السينمائية، منافسة قوية بين عدد كبير من الأفلام الجديدة في الوقت الحالي، التي تتنوع ما بين الدراما والكوميدي والإثارة والتشويق.

ويتنافس نجوم السينما على حصد إيرادات شباك التذاكر وتحقيق لقب الأعلى إيرادًا، وحققت أفلام السينما مجتمعة أمس الإثنين، إيرادات وصلت لـ2.211.552 مليون جنيه.



تصدر إيرادات فيلم العميل صفر للفنان أكرم حسني قائمة شباك التذاكر بالأمس، وذلك بعدما حقق أكثر من 931 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية صفر عبد اللطيف شداد الهمم، «فرد أمن» يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا غير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة، على رأسها التخفي والتنكر.

وحقق فيلم وش في وش أمس إيرادات قدرت بـ718.407 ألف جنيه، ويُشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي

وحافظ فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز على المركز الثالث، محققًا 213.293 ألف جنيه ودارت أحداثه حول، المهندس إبراهيم الروبي الذي يواجه الكثير من الأزمات في حياته تجعله يغادر القاهرة من أجل زوجته ليسكن في جزيزة، وتتطور الأحداث التي تجعله يعود للقاهرة.

وجمع فيلم «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان إيرادات تخطت الـ131 ألف جنيه، ودارت أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول «حمزة» الملقب «بدراجون»، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه، لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

أما فيلم مرعي البريمو فحقق إيرادات أمس بلغت 115.054 ألف جنيه، وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي، ولطفي لبيب، وغادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع ومحمد محمود، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

واكتفى فيلم مستر إكس بتحقيق 67.526 ألف جنيه، ودارت أحداثه حول، وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية دفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة، وتلتقي أحمد فهمي ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية ضمن سياق العمل.

فيما حقق فيلم البعبع إيرادات قدرت بـ19.855 ألف جنيه، وهو من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة وإخراج حسين المنباوي.

وتلاها فيلم 5 جولات محققًا أمس 10.790 ألف جنيه، وهو من بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوي وماجد المصري، ومن إخراج مازن أشرف.

وحقق فيلم البطة الصفرا إيرادات ضعيفة للغاية قدرت بـ2.404 جنيه، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن توتا وغادة عادل.



وتذيل قائمة الإيرادات فيلم تاج للنجم تامر حسني، محققا 1848 جنيهًا، ودارت أحداثه حول شاب يُدعى «تاج»، يكتشف أن لديه قوة خارقة تُمكّنه من فعل أمور غير طبيعية ويطير في الهواء ويخترق الجدران، في إطار مغلف بالإثارة والكوميديا وأيضًا الرومانسية.