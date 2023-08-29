كبير موظفى البيت الأبيض يدلى بشهادته فى محاولة لنقل قضية انتخابات جورجيا إلى المحكمة الفيدرالية

أدلى مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض السابق في عهد دونالد ترامب، بشهادته لمدة ثلاث ساعات تقريبًا في جلسة استماع لنقل قضية التدخل في انتخابات جورجيا من الولاية إلى المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين.

واتهم ميدوز إلى جانب ترامب و17 متهمًا آخرين بالتآمر لتخريب انتخابات 2020 في محكمة عليا بجورجيا، وهو يواجه تهمتين جنائيتين، بما في ذلك الابتزاز والتحريض على انتهاك القسم من قبل موظف عام، وفق وكالة اسوشتيد برس.

وزعم ميدوز أنه تصرف بصفته ضابطا فيدراليا، وبالتالي يحق له التمتع بالحصانة، وأن قضيته يجب أن تنظر أمام قاض فيدرالي، وسرعان ما تقدم ميدوز بطلب لنقل قضيته إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في شمال جورجيا بعد أن سلمت فاني ويليس، المدعية العامة لمقاطعة فولتون، لائحة الاتهام الخاصة بها.

لائحة الاتهام

وبحسب لائحة الاتهام، قام ميدوز بترتيب المكالمة الشائنة بين ترامب وبراد رافينسبيرجر، وزير خارجية جورجيا، حيث طلب الرئيس السابق من رافينسبيرجر "إيجاد" ما يكفي من الأصوات لمنع فوز بايدن.

كما أصدر تعليماته في وقت ما إلى أحد مساعدي البيت الأبيض بصياغة مذكرة استراتيجية "لتعطيل وتأخير" عملية التصديق على الانتخابات في 6 يناير 2021، وفقًا للائحة الاتهام. ومع ذلك، نفى ميدوز القيام بذلك يوم الإثنين، ووصفه بأنه "المفاجأة الكبرى".

وقال ميدوز، أثناء الإدلاء بشهادته حول الفترة التي قضاها كرئيس لموظفي ترامب خلال الوباء وخلال انتخابات عام 2020، وفقًا لشبكة سي إن إن: “كانت تلك أوقاتًا صعبة، بصراحة”. "لا أعرف ما إذا كان أي شخص مستعدًا تمامًا لهذا النوع من العمل."

وشهد أيضًا أن واجباته تضمنت حضور جميع اجتماعات ترامب تقريبًا، والتي سيساعد في ترتيبها مع مختلف الولايات والوكالات، وفقًا لـ ABC News. وقال ميدوز: "كان هناك عنصر سياسي في كل ما فعلناه"، في إشارة إلى أفعاله خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب.

واستدعى ويليس رافنسبرجر، إلى جانب كبير محققي مكتبه فرانسيس واتسون، للإدلاء بشهادتهما خلال جلسة الاستماع يوم الإثنين.

ووفقا للائحة الاتهام، سأل ميدوز واتسون عما إذا كانت هناك "طريقة لتسريع عملية التحقق من التوقيع في مقاطعة فولتون من أجل الحصول على نتائج قبل السادس من كانون الثاني (يناير) إذا كانت حملة ترامب تقدم الدعم المالي". وادعى يوم الإثنين أنه لم يكن يحاول تقديم أموال فيدرالية بل كان يسأل عما إذا كانت هناك قيود مالية.