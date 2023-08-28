تفاصيل توجيه الاتهام لـ ترامب فى 6 سبتمبر بقضية انتخابات جورجيا

كشفت شبكة سي إن بي سي نيوز الأمريكية، اليوم الاثنين، تفاصيل استدعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 6 سبتمبر في أتلانتا في القضية الجنائية حيث اتهم بالتآمر لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

ويظهر جدول المحكمة، أنه سيتم استدعاء محاميه السابق رودي جولياني في وقت لاحق من ذلك اليوم، وكذلك 17 متهمًا آخرين، بما في ذلك رئيس موظفي ترامب في البيت الأبيض مارك ميدوز، ويتهم ترامب والآخرون بمؤامرة لعكس فوز الرئيس جو بايدن في الولاية.

ووفقاً للشبكة الأمريكية، فقد أظهر جدول المحكمة، صباح الاثنين، أنه سيتم استدعاء دونالد ترامب في 6 سبتمبر في القضية الجنائية، حيث اتهم بالتآمر لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وسيتم استدعاء ترامب في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي من ذلك اليوم في المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا، وسيُطلب من الرئيس السابق تقديم التماس في ذلك الوقت بشأن التهم الجنائية الـ13 التي يواجهها.

ويظهر جدول المحكمة أن محاميه السابق رودي جولياني سيتم استدعاؤه في نفس القضية في جلسة الاستماع الخاصة به في ذلك اليوم الساعة 9:45 صباحًا.

ومن المقرر أن يتم استدعاء المتهمين الـ 17 الآخرين في القضية، ومن بينهم رئيس موظفي ترامب في البيت الأبيض مارك ميدوز، ومحامين آخرين متحالفين مع ترامب، وناخبين محتملين لترامب في المجمع الانتخابي، في ذلك اليوم بدءًا من الساعة 10 صباحًا.

ولم يرد ستيفن سادو، محامي ترامب في القضية، على الفور على طلب للتعليق على الاستدعاء.

سجن مقاطعة فولتون



ووجهت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة فولتون لائحة اتهام إلى ترامب والمتهمين الآخرين قبل أسبوعين بتهم تتعلق بمشروع إجرامي مزعوم سعى إلى إلغاء خسارته عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن في جورجيا.

وكان ترامب ومحاميه الرئيسي في حملته، جولياني، قد استهدفوا جورجيا والعديد من الولايات المتأرجحة الأخرى التي فاز بها بايدن في محاولة للضغط على مسئولي الولاية والمشرعين والقضاة لعكس خسائر ترامب في تلك الولايات بشكل فعال، وزودت الولايات بايدن بهامش فوزه في المجمع الانتخابي، وهو الكيان الذي يحدد فعليا الفائزين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واستسلم جميع المتهمين التسعة عشر في القضية في أتلانتا الأسبوع الماضي ليتم حجزهم. وتم إطلاق سراح ثمانية عشر منهم بسندات بمبالغ متفاوتة، واحد منهم فقط، هاريسون فلويد، لا يزال في سجن مقاطعة فولتون بعد رفض إطلاق سراحه.

ويتم احتجاز فلويد لأنه، من بين أمور أخرى، لم يتوصل إلى اتفاق سندات مع مكتب المدعي العام قبل استسلامه.