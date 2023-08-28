الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التحول إلى محكمة فيدرالية وتسيس القضية.. مخططات ترامب قبل جلسة المحاكمة

ترامب
ترامب

توقعت المتحدثة القانونية باسم دونالد ترامب أن مواعيد المحاكمة المبكرة المقبلة في القضايا الجنائية الأربع للرئيس السابق لن تصمد، وأن قضاياه المتعددة يمكن أن تتعارض مع المراحل النهائية من حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتصويت، حيث يحاول الفريق القانوني لترامب تسيس القضية والرغبة في تحويلها إلى محكمة فيدرالية، قبل جلسة المحاكمة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل.

وقالت ألينا هابا لبرنامج فوكس نيوز صنداي إن خطط المدعين العامين لإجراء تغييرات سريعة في القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين لترامب ولوائح الاتهام في نيويورك وجورجيا ترقى إلى مستوى "مسرحية غير واقعية"، مؤكدة أن كل تهمة ستستغرق من أربعة إلى ستة أسابيع، ما يزيد من خطر تداخل الجداول الزمنية.

وتابعت: "لن يقول أي قاضٍ أنه يمكنك أن تكون في محاكمتين في ولايتين مختلفتين، لأن الكثير من هذه الأمور تتداخل، حيث سيتعين عليهم الاستمرار حتى أكتوبر ونوفمبر من العام المقبل".

وزعمت هابا، التي تعمل كمستشار عام لمجموعة جمع التبرعات السياسية الداعمة لترامب، Save America PAC، أن إمكانية تمديد المحاكمات حتى يوم الانتخابات، 5 نوفمبر، من العام المقبل، كانت عن قصد.

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بعد تسليم نفسه.. سيناريوهات محاكمة ترامب فى قضية انتخابات جورجيا

ادعاءات بدون أدلة 

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن مزاعم المتحدثة القانونية باسم ترامب جاءت دون تقديم أي أدلة، حيث قالت إن فاني ويليس، المدعي العام لمقاطعة فولتون في جورجيا، الذي يقود محاكمة ترامب بشأن محاولاته إلغاء نتيجة انتخابات 2020 في جورجيا، وجاك سميث، المستشار الخاص الذي قاد الاثنين لوائح الاتهام الفيدرالية، كانت منخرطة في "جهد منسق" بدوافع حزبية وسياسية.

وتابعت أن التصادم المحتمل بين تقويمات العدالة الجنائية والانتخابات الرئاسية المقبلة يؤدي بالفعل إلى تعقيد المجالين القانوني والسياسي، حيث يتصدر ترامب مجموعة المرشحين الجمهوريين للرئاسة بفارق كبير، مع تزايد شعبيته بين الجمهوريين اليمينيين مع كل لائحة اتهام.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، فهو أول رئيس أمريكي يُتهم بارتكاب جريمة جنائية، ويواجه الآن 91 تهمة عبر لوائح الاتهام الأربع، وهي تشمل القضيتين الفيدراليتين، المتعلقتين بالتدخل المزعوم في الانتخابات وإخفاء وثائق سرية في منزله في مارالاجو بعد ترك منصبه، وقضية مانهاتن بشأن دفع أموال مزعومة خلال انتخابات عام 2016، ومقاطعة فولتون بولاية جورجيا. 

مراقبة جلسة الإثنين المقبل ومطالب للتحول إلى محكمة فيدرالية

وتابعت الصحيفة، أنه في الأسبوع الماضي، أصبح ترامب أول رئيس سابق يتم التقاط صورته الشخصية في السجن، ما دفعه لجمع أكثر من 7 ملايين دولار من التبرعات لحملته الانتخابية، ويوم الاثنين المقبل، سيمثل أحد المتهمين الثمانية عشر مع ترامب في قضية مقاطعة فولتون، وهو رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، أمام المحكمة الفيدرالية لأول مرة، وسيجادل ميدوز أمام القاضي ستيف جونز بضرورة إزالة قضيته من محكمة مقاطعة فولتون ونقلها إلى الساحة الفيدرالية.

ويُدعي أن السلوك الذي تم اتهامه به - بما في ذلك مشاركته في المكالمة سيئة السمعة التي حث فيها ترامب وزير خارجية جورجيا، براد رافينسبيرجر، على "إيجاد" ما يكفي من الأصوات للفوز بالولاية - تم إجراؤه كجزء من مهامه الرسمية في البيت الأبيض، وسيراقب المتهمون الآخرون جلسة يوم الاثنين عن كثب، ومن المتوقع أيضًا أن يطلب العديد منهم، بما في ذلك محامي ترامب السابق رودي جولياني، التحول إلى المحكمة الفيدرالية.

وقالت الصحيفة إن الجدل حول توقيت المحاكمات المتعددة يجري بالفعل على قدم وساق، حيث وافق القاضي في قضية مقاطعة فولتون، سكوت مكافي، على منح أحد المتهمين الـ19، المحامي كينيث تشيسيبرو، تحولًا سريعًا في قضيتهم، على أن تبدأ المحاكمة في 23 أكتوبر.

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