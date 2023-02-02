ثاني مسؤول يقفز من سفينة بايدن.. برايان ديس يعلن استقالته من البيت الأبيض

أعلن برايان ديس، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي جو بايدن، عن استقالته من منصبه، ومغادرة البيت الأبيض، في أحدث خروج مهم من فريق الرئيس في منتصف فترة ولايته.

يأتي الإعلان عن رحيل ديس، بعد يوم واحد من مغادرة رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين، الذي تم استبداله بمسؤول ملف كوفيد السابق جيف زينتس.

من هو برايان ديس؟

شغل ديس منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني منذ أن تولى بايدن منصبه، وكان من المتوقع أن يتنحى في وقت ما هذا العام. من المتوقع أن يكون آخر يوم لدييس في منتصف فبراير ، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

في بيان له ، وصف بايدن ديس بأنه عمل بحسم للتعافي الاقتصادي للبلاد بعد انتشار جائحة COVID-19 ، وأنه كان له دور فعال في تمرير تشريعات مهمة، بما في ذلك خطة الإنقاذ الأمريكية وقانون البنية التحتية للحزبين.

وقال بايدن في بيان: "عندما توليت منصبي، واجهنا بطالة عالية، واقتصادًا في أزمة، وشوارع رئيسية مغلقة في جميع أنحاء البلاد".

تابع:"كنت أعلم أننا بحاجة إلى عدم إعادة العائلات إلى العمل وإعادة فتح الأعمال فحسب، بل كنا بحاجة إلى إعادة بناء اقتصادنا حتى لا نتخلف عن الركب. على مدار العامين الماضيين، اعتمدت على برايان ديس لمساعدتي في القيام بذلك فقط" .

أضاف الرئيس الأمريكي:" يتمتع برايان بقدرة فريدة على ترجمة تحديات السياسة المعقدة إلى إجراءات ملموسة تعمل على تحسين حياة الشعب الأمريكي. وقد ساعد في توجيه رؤيتي الاقتصادية إلى واقع ، وأدار عملية انتقال التعافي الاقتصادي التاريخي إلى نمو ثابت ومستقر".