فخ التوظيف.. «نصاب الغربية» أقنع ضحاياه بقدرته على تعيين أبنائهم

وسيلة سهلة لخداع المواطنين لجأ إليها نصاب محترف، حينما أخبر عددا من الأهالي بأن لديه علاقات متشعبة مع كبار مسئولي الدولة، ونجح النصاب في إقناعهم بذلك من خلال خطط يجيد تنفيذها.

النصاب المحترف في محافظة الغربية نجح من خلال هذه الادعاءات الكاذبة في إقناع أحد الضحايا، ووعده بإلحاق نجله للعمل بأحد الجهات الحكومية، مستغلا علاقاته بكبار رجال الدولة، وأن الأمر سهل ويمكن تنفيذه.

وأخبر النصاب المواطن بضرورة الحصول على هدية قيمة حتى يمكن إنهاء الأمر، ولكنه اتفق معه على مبلغ مالي ضخم، وسيقوم النصاب بشراء الهدية وتقديمها بمعرفته، وأنهى كلامه مبروك على نجلك الوظيفة واتفق على ميعاد لاستلام المبلغ المتفق عليه.

وفقا للميعاد المتفق عليه اتصل المواطن الضحية بالنصاب، وأخبره أنه قام بتجهيز المبلغ طالبا مقابلته، وبالفعل تقابل الضحية مع النصاب الذي استلم المبلغ من الضحية، وقبل أن ينصرف أخبره بأنه سوف يبلغه بالمستجدات وسيسلمه بجواب التحاق نجله بالعمل خلال أيام.

مرت الأيام سريعا ولم يف النصاب بوعده، ودخل في مماطلة ميعاد تلو الأخر، بدون أن ينفذ وعده، هنا شعرر المواطن أنه ضحية نصاب محترف، استولى منه على أموال ولم ينفذ وعده ، ولم يرد أصل المبلغ الذي حصل عليه.

الضحية تأكد أن وقع في فخ نصاب، فتوجه إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وتقم ببلاغ ضده وكشف فيه عن تفاصيل ما دار بينهما.

قام رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتشكيل فريق بحث للتحري حول البلاغ وكشف ملابساته وضبط المتهم.

وكشفت التحريات عن صحة بلاغ الضحية، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم وخرجت قوة من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، ونجحت في القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، مدعيا وجود علاقات له بكبار المسئولين، وقيامه بلاستيلاء على أموال المبلغ بدعوى توظيف نجله

على الفور تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.