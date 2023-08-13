ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات فى هاواى إلى 93 حالة

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى 93 وفاة، وفقا لما أعلنته سلطات الجزيرة ونقلته وكالة رويترز.

ووفقًا للوكالة فإن حرائق ماوي الحالية تعتبر حرائق الغابات الأكثر فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وقالت السلطات إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، إذ تمشط فرق البحث، بالاستعانة بالكلاب المدربة، أطلال بلدة لاهاينا الساحلية.

وسبق وقالت الوكالة الفيدرالية المسئولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) إن حوالي 2207 مبان معظمها سكنية دُمرت أو تضررت.

ورجح حاكم ولاية هاواي جوش جرين ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الحرائق التي دمرت بلدة سياحية تاريخية في هاواي.

وشهدت ماوي انقطاعات عديدة للتيار الكهربائي، وتوقف رقم الطوارئ عن الخدمة في أجزاء من الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1960 ضرب تسونامي هاواي، وأسفر عن 61 قتيلًا، ما يجعل منها الكارثة الأكثر فتكًا في تاريخ الولاية.

وتقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 5,52 مليار دولار في لاهاينا وحدها.

وتأتي هذه الحرائق المدمرة في منتصف صيف سجلت خلاله سلسلة أحداث مناخية قاسية في أنحاء العالم، بما في ذلك موجة حر شديدة في جنوب الولايات المتحدة، وهي ظاهرة مرتبطة بالاحترار العالمي، وفق الخبراء.

مصر تعزى أمريكا فى ضحايا حرائق ولاية هاواي

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقدمت مصر خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا.

وأعربت مصر عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وسبق وقال الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، الخميس، إنه كان من "الصعب" عليه رؤية صور حرائق الغابات المميتة المشتعلة فى هاواى.

وكتب أوباما، على حسابه على موقع "إكس- تويتر سابقًا": "من الصعب رؤية بعض الصور تخرج من هاواى- إنه فى مكان له مرتبة خاص جدًا للكثيرين منا، أنا وميشيل نفكر فى كل من فقد أحد أفراد أسرته، أو انقلبت حياته رأسًا على عقب".

وولد الرئيس الأمريكى الأسبق وأمضى جزءًا كبيرًا من طفولته فى هاواي، كما أنه يسافر إليها بانتظام مع عائلته.