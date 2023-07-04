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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"شطّب على فلوسهم".. مستريح الموبايلات استولى على ملايين الجنيهات بالسنبلاوين

مستريح
مستريح

نصّاب محترف استغل طمع مجموعة من الأشخاص، والتف عليهم كما الأفعى بإسلوبه المعسول وأغراهم بوعود كاذبة وأرباح لا أساس لها، مقابل أن يوظف لهم أموالهم مقابل نسبة شهرية يحصلون عليه، لقاء إعطاءه تلك الأموال.

نصاب محترف

الطمع هو الدافع الوحيد الذي دفعهم دفعا لتسليم أموالهم إلى هذا النصاب المحترف، دون أن يفكروا ولو للحظة واحدة كم عدد النصابين الذين أسقطت أجهزة الأمن عقب قيامهم بأعمال نصب تحت مايسمى توظيف الأموال.

2.24 مليون جنيه استطاع هذا النصاب الذي يمتلك محل للهواتف المحمولة في مركز السنبلازين بمحافظة الدقهلية الاستيلاء عليها من ضحاياه على دفعات متفاوتة.

أقوال ضحايا مستريح السنبلاوين

الأهالي قالوا أمام جهات التحقيق إن النصاب خدعهم وباع لهم الوهم بوعود كاذبة بأنه سوف يجني لهم أرباح نظير استثمار أموالهم معه في مجال تجارة الهواتف المحمول، لكنه لم يفِ معهم بالوعود التي قطعها على نفسه وحينما طالبوه برد الأموال، لم يردها إليهم، ما دفع الضحايا الثمانيو لتقديم بلاغ غلى أجهزة الأمن بالدقهلية حتى يستعيدوا حقوقهم.

اعترافات مستريح السنبلاوين

لم ينكر مستريح السنبلاوين ما جاء في أقوال ضحاياه الثمانية، حيث أقر أمام رجال المباحث عقب ضبطه أنه استولى منهم على ما يقرب من 2 مليون و240 ألف جنيه، وأضاف أنه حينما استلم منهم الأموال وعدهم بتحقيق نسبة وربح شهري من مجال تجارة الهواتف المحمولة لكنه لم ينفذ وعده.

أضاف المتهم أمام رجال المباحث عقب ضبطه أنه لم يرد لهم أموالهم وقام بالمماطلة.

بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من 8 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغت إجمالى (2,239,000 مليون جنيه) بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح.

ضبط مستريح السنبلاوين

عقب التحري والتأكد من صحة المعلومات تم إصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة أمنية بضبط المتهم، والذي أقر بما هو منسوب إليه.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، واستعجال تحريات المباحث حول هذا النصاب.

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