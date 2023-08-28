وفاة ديانا.. لماذا سيكون الموسم السادس من "ذا كراون" الأكثر جدلا؟

تحل الذكرى الـ26 لوفاة الأميرة ديانا الخميس المقبل، وحتى الآن يشعر كل محبي أميرة القلوب بالأسى والحزن بسبب الحادث المأساوي الذي أودى بحياتها في 31 أغسطس 1997، في نفق بونت دي ألما في باريس بينما كان السائق يفر من المصورين.

وأدى الحادث أيضا إلى مقتل رفيقها دودي الفايد والسائق هنري بول الذي كان القائم بأعمال مدير أمن فندق ريتز باريس، وتريفور ريس جونز، الذي كان يعمل كحارس شخصي من قبل والد دودي، نجا من الحادث، وأصيب بجروح خطيرة في الرأس.

الجنازة المتلفزة

في 6 سبتمبر 1997، جمهور التلفزيون البريطاني الذي بلغ ذروته عند 32.10 مليون، وهو أحد أعلى أرقام المشاهدة في المملكة المتحدة على الإطلاق، وشاهد ملايين آخرون هذا الحدث حول العالم.

أدت الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة لشخصية ملكية ذات شعبية كبيرة إلى تصريحات من كبار الشخصيات في جميع أنحاء العالم والعديد من خطابات الوداع والثناء على الفقيدة، وترك الناس الزهور والشموع والبطاقات والرسائل الشخصية خارج قصر كنسينجتون في لندن لعدة أشهر، حيث تم إحضار نعشها المغطى بالعلم الملكي إلى لندن من باريس.

وفي الوقت الذي يستعد عشاق الأميرة ديانا حول العالم لإحياء طقوس وفاتها والتعبير عن غضبهم وحزنهم، ظهر منتجو مسلسل "ذا كراون" "التاج" بتصريحات مثيرة للجدل عند الإعلان عن عرض الموسم السادس منه في 9 نوفمبر المقبل، حيث قالوا أن مشاهد وفاة الأميرة ديانا تم تجسيدها في الموسم السادس بدقة وحساسية.

وعلى الرغم من أن الموسم الجديد سوف سيتضمن لحظات بارزة من تاريخ العائلة المالكة البريطانية، مثل اللقاءات الأولى بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون، فإنه سيتضمن أيضًا بعض الأحداث المأساوية، بما في ذلك وفاة الأميرة ديانا، ومع ذلك، وعد المنتجون بأنه سيتم التعامل مع الحدث بعناية.

وبنفس أسلوب المواسم السابقة، سيبدأ الموسم السادس من The Crown من نهاية الموسم الخامس، الذي بشر بعصر جديد مع فوز رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الساحق في الانتخابات العامة عام 1997، وشهد العام نفسه حزن العائلة المالكة - والعالم - على وفاة الأميرة ديانا.

ولكن أحد خطوط الحبكة القادمة التي أثارت الإثارة بين المعجبين هو تقديم الشابة كيت ميدلتون، التي سيتم تصوير قصة حبها المزدهرة مع الأمير ويليام في أيام دراستهما في الموسم الجديد.

وفاة ديانا في الموسم السادس من "ذا كراون" قد تقسم الجماهير

وبرغم أن مسلسل "ذا كراون: لم يكن غريبًا على الجدل في السنوات الأخيرة، لكن الموسم السادس منه قد يكون الأكثر إثارة للجدل وللانقسام في مسيرة الدراما التاريخية حتى الآن، حيث يحتوي على أحداث وقصص حساسة قد تقسم الجماهير.

و ستكون وفاة الأميرة ديانا قصة رئيسية في الموسم السادس من The Crown، ومن المحتمل أن يكون تصويرها مؤثرًا، وسيكون الموسم مثير للجدل بشكل متزايد مع اقترابه من الأحداث الحديثة التي يكون للمشاهدين آراء بشأنها.

وتعد القصة الأكثر إثارة للخلاف والتي سيتم تصويرها في الموسم السادس هي وفاة الأميرة ديانا، نظرًا لطبيعة وفاة ديانا المأساوية والمبكرة في عام 1997، قد يواجه المسلسل مزيدًا من الجدل اعتمادًا على طريقة تعامله مع الموقف، ولكن من غير المرجح أن يحظى تصوير وفاة ديانا في الموسم السادس من المسلسل باستقبال متوسط، ومن المرجح أن يكون مكروهًا أو مُشيدًا به مع كتلة من مشاعر التناقض والانقسام لدى المشاهدين.

وفاة ديانا في الموسم السادس ستكون مشهدًا مؤثرًا يتعمق في المشاعر الحقيقية للعائلة المالكة بطريقة جديدة، ومع ذلك، فإن تجسيد مثل هذا الحدث المشحون عاطفيًا يمكن أن يُنظر إليه بسهولة على أنه "مسيس" خاصة بالنظر إلى حداثته، ومن المحتمل أن تكون وفاة ديانا واحدة من أفضل قصص المسلسل، ولكن إذا لم يتم التعامل معها بعناية كاملة، فقد يؤدي ذلك إلى تقسيم الجماهير بطريقة كبيرة.