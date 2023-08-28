الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حقيقة اعتذار الفنانة هالة صدقي عن مسلسل "جعفر العمدة 2"

الفنانة هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي

حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا بسبب الأحاديث التي انتشرت عن اعتذار الفنانة هالة صدقي، عن مشاركتها في الجزء الثاني بشخصية الملكة صفصف، والدة جعفر الذي جسد شخصيته الفنان محمد رمضان، من مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق نجاح كبير في جزءه الأول الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني السابق 2023.

تساءل الكثير من روّاد السوشيال ميديا عن حقيقة اعتذار الفنانة هالة صدقي عن دورها في الجزء الثاني من مسسلسل جعفر العمدة، والتي تصدرت التريند بسببه.

وعلم "الدستور" أن الفنانة هالة صدقي، ستكون ضمن طاقم العمل في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" بشخصية الملكة صفصف، ولم تعتذر عن المشاركة كما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد الكيمياء التي ظهرت بينها وبين الفنان محمد رمضان –جعفر العمدة-.

وأكدت الفنانة هالة صدقي، أن دور الملكة صفصف سبب كبير في نجاحها على الساحة الفنية، خاصًة أنه هناك أيضًا كيمياء قوية بينها وبين المخرج  محمد سامي، وظهرت للجمهور من خلال النجاح الذي حققه الدور والمسلسل، ولا يوجد أي نية للاعتذار عن دورها في الجزء الثاني من المسلسل.

وأعربت الفنانة هالة صدقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن سعادتها الكبيرة بسبب تكريمها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدراما بنسخته الثانية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة لأول مرة، على هامش فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى.

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أبطال مسلسل جعفر العمدة

يُجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول الفنان محمد رمضان، الفنانة هالة صدقي، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة منة فضالي، الفنانة مي كساب، والفنانة زينة، الفنان منذر ريحانة، والفنانة سلوي عثمان، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري،  مجدي بدر، أحمد داش، عصام السقا، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

هالة صدقي الفنانة هالة صدقي اعتذار جعفر العمدة جعفر العمدة الجزء الثاني

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