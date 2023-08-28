عمرو عبدالجليل أحدث المنضمين لفيلم "كتف قانونى"

تعاقد النجم عمرو عبدالجليل، اليوم، على بطولة فيلم "كتف قانوني"، الذي سيكون من بطولة الفنانة هالة صدقي، في أول بطولاتها المطلقة بعد نجاح مسلسلها "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني السابق لعام 2023.

وعلمت "الدستور" من مصادرها أنه جارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل الخاص بفيلم "كتف قانوني"، ويعمل المخرج سامح عبدالعزيز على التجهيزات الخاصة بالفيلم، مع البحث عن أماكن التصوير وغيرها من التحضيرات، وسيكون تصوير الفيلم في مطلع شهر سبتمبر لعام 2023.

أبطال فيلم "كتف قانوني"

وسيضم فيلم "كتف قانوني" الكثير من الفنانين وأبطال الكوميديا من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، يسرا، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة هالة صدقي تم تكريمها من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، حيث جسدت شخصية الملكة صفصف، واختارها الجمهور، بالإضافة إلى إجماع لجنة التحكيم بأنها تستحق الجائزة.

مسلسل جعفر العمدة

جدير بالذكر أن قناة "دي إم سي" أعادت عرض مسلسل جعفر العمدة للمرة الثانية، بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، في تمام الساعة الثامنة، في مطلع الشهر الجاري شهر أغسطس.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جوري بكر، عماد صفوت، طارق النهري، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.