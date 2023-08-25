الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان أفضل ممثل فى مهرجان الدراما بتصويت الجمهور

محمد رمضان بمهرجان
محمد رمضان بمهرجان القاهرة للدراما

كرم مهرجان القاهرة للدراما الفنان محمد رمضان بمنحه جائزة أفضل ممثل من اختيار الجمهور الذي صوت لاختياره كأفضل ممثل خلال عام ٢٠٢٣.

 

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة


وجاء اختيار الجمهور لرمضان كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض خلال رمضان الماضي وحصد نسبة مشاهدات عالية.

وكشف مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة عن جوائز الدورة الحالية ومنها أفضل وجه صاعد.


وحصد الجائزة ٣ نجوم شباب هم: الفنان عصام عمر عن مسلسل "بالطو"،  والفنان طه دسوقى عن “موضوع عائلى”، والفنان الشاب عمر الشريف عن "تحت الوصاية"؛  ليقتسموا الجائزة بينهما، فى توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة.


وحصل الثلاثي  على إشادات كبيرة من الجمهور ولجنة التحكيم بسبب المجهود الكبير الذي حققوه خلال الفترة الماضية والأعمال المميزة التي قدموها.


أيضا كرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منة شلبي على مشوارها الفني.

وقالت النجمة منة شلبى على مسرح الحفل: “ شكرا جدا أنا ممتنة إن بتكرم النهاردة وسط نجوم كبار، الدكتور يحيى الفخراني استثنائي، وسعيدة ومبسوطة إن زاملت منى زكي وكريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وإن بتكرم من دراما بلدي، وشكرا للدكتور أشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".


وشهدت قاعة الاحتفال بمهرجان القاهرة للدراما احتفاء كبيرا بالنجمة منة شلبي بمجرد صعودها مسرح الحفل للتواجد بين عدد كبير من النجوم.


ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

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