الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الإثنين المقبل.. انطلاق معسكر "مصر توبيا" أول محاكاة للمدينة الأفلاطونية بالإسكندرية

معسكر مصر توبيا
معسكر مصر توبيا

ينطلق في 3 سبتمبر المقبل معسكر مصر توبيا 2023، الذي ينظمه مركز الإبراهيمية التابع للكنيسة الإنجيلية، ويعتمد المعسكر على نموذج محاكاة للحوار الوطني بين الأطفال في المرحلة العمرية التي تبدأ من 10 إلى 14 عامًا بشكل يناسب أفكارهم.

وقال سامح نسيم مسئول المعسكر واستشاري أنشطة السلام، إن الهدف من المعكسر هو دمج الأطفال من مختلف الثقافات والبيئات، من أجل تحقيق فكرة التعايش وفهم معنى الحلول السلمية لأي مشكلة تواجههم، موضحًا أننا نستهدف في المعكسر نحو 60 طفلًا من كافة المحافظات، لتعليمهم قيم المساواة والتعايش السلمي على مدار 3 أيام "مدة المعسكر"، والذي ينطلق بداية من يوم 3 وحتى 6  سبتمبر المقبل.

وأضاف نسيم، أن يتم تعليم الأطفال المشاركين أسس الديمقراطية والانتخابات وأهمية الحوار الوطني، موضحًا أن ذلك لا يتم بشكل تلقيني من خلال المحاضرات فقط، وإنما من خلال التفاعل حيث يبدأ المعسكر بقصة خرافية تتم روايتها للأطفال المشاركين، أنه كان هناك سكان في المعسكر ولكن كلهم رحلوا بسبب عدم قدرتهم على التعايش سويًا ومشكلاتهم المستمرة باستثناء شخص واحد، وعليهم أن يبدأوا حياتهم من جديد من خلال وضع دستور وحملات انتخابية مناسبة لهم.

وأكد أن المعسكر يعتمد على محاولة تعريف الأطفال بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية بالنسبة لتأثير التغييرات المناخية وفهمها أيضًا، من خلال نشر الوعي البيئي وتدريبهم على الحفاظ على البيئة وتعريفهم بتأثير المواد البلاستكية الضارة على المناخ والطبيعة، واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وقال نسيم إن مصر بعد استضافة مؤتمر المناخ العام الماضي ونحن نعمل على تدريب الأطفال على تقليل استخدام أي مواد ضارة بالبيئة، حيث استبدلنا 1500 زجاجة بلاستيكية في المعسكر بـ90 زجاجة مياه ثابتة لكل فرد.

وأوضح أن المعسكر لم يقتصر فقط على صنع 4 حملات انتخابية من قبل الأطفال المشاركين وفهم طبيعة القوانين، بل كان النجاح الحقيقي هو التغيير الملموس في حياة وأفكار الأطفال وشكل نموهم. 

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