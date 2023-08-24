تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان: قرارات قمة بريكس الـ15

تم اتخاذ قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف تحقيق نظام دولي يتسم بالتعاون والعدالة، ونشرت البيانات الختامية لهذه القمة تفاصيل هذه القرارات والتزامات الدول الأعضاء.

تعزيز التعاون والشراكة

تعهدت دول مجموعة بريكس بتطوير نموذج الدولة الشريكة وتحديث قائمة الدول المحتملة للانضمام، بهدف تعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية وتم تكليف وزراء الخارجية بالعمل على هذا الأمر وتقديم تقرير مفصل في القمة القادمة.

دعم رئاسة جنوب أفريقيا وروسيا

وأعربت البرازيل وروسيا والهند والصين عن تقديرها لجهود جنوب أفريقيا في رئاسة مجموعة بريكس لعام 2023 وكذلك عبرت هذه الدول عن دعمها الكامل لروسيا في توليها رئاسة المجموعة في العام القادم، حيث ستستضيف مدينة كازان الروسية القمة الـ 16 لمجموعة بريكس.

التزام بقيم الاحترام والمساواة

وأكدت دول مجموعة بريكس التزامها بقيم التعاون والتضامن والاحترام المتبادل والعمل على تعزيز العدالة والمساواة والديمقراطية وتعتبر هذه القيم أساسًا للتعاون بين هذه الدول وتطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

تعزيز الحوكمة العالمية

أعرب قادة مجموعة بريكس عن التزامهم بتعزيز وتحسين الحوكمة العالمية من خلال تطوير نظام دولي متعدد الأطراف، يكون مرونة وفعالية وديمقراطياً، مع التأكيد على دور القانون الدولي في تحقيق الاستقرار والتعاون بين الدول.

تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية

قامت دول مجموعة بريكس بالتأكيد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وضمان الحريات الأساسية للجميع. وأعربوا عن قلقهم إزاء استخدام التدابير القسرية التي تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون والتضامن للتصدي لهذه التحديات.

دور المرأة والشباب

شددت مجموعة بريكس على أهمية زيادة دور وحصص النساء والشباب في المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف، وذلك لتحقيق تمثيلية أكبر وأكثر توازنًا. كما دعت لزيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في هذه المنظمات.