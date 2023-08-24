رئيس كتلة الحوار: انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة سياسية تحررية بغلاف اقتصادى

قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن انضمام مصر لتجمع "بريكس" خطوة سياسية تحررية بغلاف اقتصادي، مشيرًا إلى أنه أول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار على التجارة العالمية واقتصاديات الدول.

وأضاف عادل، في تصريحات صحفية له، قائلا: «لا أبالغ إن قلت إن تلك الخطوة تعتبر من الآليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية المصرية».

وأضاف رئيس كتلة الحوار أن تلك الخطوة ستتيح أيضا خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة مما يحقق رواجا استثماريا في مصر.