الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة بريكس شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بريكس
بريكس

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لتكتل بريكس شهادة ثقة جديدة تُضاف لشهادات الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن دعوة مصر للانضمام لتكتل البريكس تسليط للضوء على ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية وإمكانيات تدعم الاقتصاد المصري، باعتبار مصر مالكة لأهم ممر ملاحي تجاري عالمي وهو قناة السويس الذي تمر منه ما يقرب من 15% من التجارة العالمية.

وأشار إلى أن مصر أيضًا تمتلك مقومات بترولية باعتبارها مركز إقليمي لتبادل الطاقة عالميًا والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر وبنية تحتية.

وتابع: "مصر ستفيد تجمع البريكس وتستفيد منه أيضًا"، مؤكدًا أن مصر ستسهم في رسم خريطة اقتصادية عالمية يكون فيها التبادل بالعملات المحلية، والتخلي عن هيمنة الدولار الذي أضر باقتصاديات الدول الناشئة.

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