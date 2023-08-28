الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هانى شاكر يتصدر الترند بعد حفله بمهرجان القلعة (صور)

حفل الفنان هاني شاكر
حفل الفنان هاني شاكر

حفاوة كبيرة استقبل بها الجمهور سواء في الشارع المصري أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الفنان الكبير هاني شاكر، وذلك من خلال حفلته التي كانت على مسرح المحكي بمهرجان القلعة، والتي غنى فيه الكثير من أغانيه التي أحبها الجمهور على مدار سنوات طويلة.

وتصدر النجم هاني شاكر، محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، في ثالث أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى في نسخته الـ31 بعد إذاعة الحفل فى بث مباشر على قناة الحياة وهي ضمن القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ورصدت عدسة "الدستور" الحب الكبير الذي أظهره الجمهور للفنان هاني شاكر خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقي في نسخته الـ31، وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، معلقين على الحفل والأغاني العظيمة التي قدّمها في الحفل وكان قد طرحها على مدار رحلته الفنية.

وكتب حساب حمل اسم هدير ممدوح، من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حفلة ولا أروع.. هاني شاكر في مهرجان القلعة المذاع علي قناة الحياة".

وقالت إنجي كمال، من روّاد موقع "فيسبوك" عن حفلة الفنان هاني شاكر بمهرجان القلعة: "بصراحة منى المراغي رائعة واللي كاتبة الاسكريبت متمكنة.. شكرًا على الرقي والحوار مع أمير الغناء العربي أروع"، ووصفت روان قطب، من روّاد السوشيال حفله قائلًة: "كانت حفلة تجنن أبدعت يا أمير جد نيال الجمهور فيك مبارح".

فعاليات مهرجان القلعة 

يُجدر الإشارة إلى أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ستكون على مدار 11 يوما، وذلك بعد الافتتاح الخاص بها الذي تم في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا، منها 31 حفلًا على مسرح المحكى.

حفل الفنان هاني شاكر
حفل الفنان هاني شاكر
حفل الفنان هاني شاكر
حفل الفنان هاني شاكر
حفل الفنان هاني شاكر
حفل الفنان هاني شاكر
حفل الفنان هاني شاكر
حفل الفنان هاني شاكر
هاني شاكر الفنان هاني شاكر مهرجان القلعة مهرجان القلعة للموسيقى التريند

مواد متعلقة

عمرو عبدالجليل أحدث المنضمين لفيلم "كتف قانونى"

بعد حضورها حفل "هانى شاكر".. أول تعليق من الفنانة سميرة عبدالعزيز

هيئة قصور الثقافة تكرم محررة "الدستور" لتغطيتها المتميزة لمشروع "أهل مصر" بجنوب سيناء

سيمون لـ"الدستور": الغناء فى مهرجان القلعة له طابع خاص

علا غانم لـ"الدستور": لم أتخوف من الجزء الثانى لـ"حريم كريم".. والجديد سيكون أقوى

داليا البحيرى لـ"الدستور": سعيدة بالجزء الثانى لـ"حريم كريم" بعد 18 سنة

مدحت صالح يتصدر الترند بعد افتتاح مهرجان القلعة (صور)

ميرنا جميل لـ"الدستور": "العلمين تحفة.. وحاليًا بصور البيت بيتك 2"

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب