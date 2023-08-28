هانى شاكر يتصدر الترند بعد حفله بمهرجان القلعة (صور)

حفاوة كبيرة استقبل بها الجمهور سواء في الشارع المصري أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الفنان الكبير هاني شاكر، وذلك من خلال حفلته التي كانت على مسرح المحكي بمهرجان القلعة، والتي غنى فيه الكثير من أغانيه التي أحبها الجمهور على مدار سنوات طويلة.

وتصدر النجم هاني شاكر، محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، في ثالث أيام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى في نسخته الـ31 بعد إذاعة الحفل فى بث مباشر على قناة الحياة وهي ضمن القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ورصدت عدسة "الدستور" الحب الكبير الذي أظهره الجمهور للفنان هاني شاكر خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقي في نسخته الـ31، وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، معلقين على الحفل والأغاني العظيمة التي قدّمها في الحفل وكان قد طرحها على مدار رحلته الفنية.

وكتب حساب حمل اسم هدير ممدوح، من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حفلة ولا أروع.. هاني شاكر في مهرجان القلعة المذاع علي قناة الحياة".

وقالت إنجي كمال، من روّاد موقع "فيسبوك" عن حفلة الفنان هاني شاكر بمهرجان القلعة: "بصراحة منى المراغي رائعة واللي كاتبة الاسكريبت متمكنة.. شكرًا على الرقي والحوار مع أمير الغناء العربي أروع"، ووصفت روان قطب، من روّاد السوشيال حفله قائلًة: "كانت حفلة تجنن أبدعت يا أمير جد نيال الجمهور فيك مبارح".

فعاليات مهرجان القلعة

يُجدر الإشارة إلى أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ستكون على مدار 11 يوما، وذلك بعد الافتتاح الخاص بها الذي تم في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا، منها 31 حفلًا على مسرح المحكى.

حفل الفنان هاني شاكر

حفل الفنان هاني شاكر

حفل الفنان هاني شاكر