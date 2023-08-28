الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أكرم حسني ينضم لتريندات يوتيوب بأحدث أغنياته"هنهد الدنيا رقص"

أكرم حسني
أكرم حسني

استطاع الفنان أكرم حسني أن يحقق نجاح جماهيري كبير بأحدث أعماله السينمائية “العميل صفر”، وكذلك بالأغنية الرسمية له “هنهد الدنيا رقص” التي انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة خلال يومان من طرحها على يوتيوب.

أغنية “هنهد الدنيا رقص” من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

 

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"العميل صفر" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس

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بعد تحقيق فيلمه إيرادات 10 ملايين.. أكرم حسنى يطرح "هنهد الدنيا رقص"

وتقول كلمات أغنية هنهد الدنيا رقص:


انت  بس و only you  .. اللي جوه عينيك باتوه

ياللي ١٢ منك انت يعملوا دستة جاتوه

انت بس و كله يركن .. تملي مالحنية جركن

مين اللي عارف بس يمكن قلبي بعد ما تاه لاقوه


هنهد الدنيا رقص .. لأ فك مش كدة

دي الفرحة جاية جاية و عليا مأكدة


أحداث فيلم العميل صفر

جدير بالذكر أن، تدور قصة “العميل صفر” حول الشاب “صفر” الذي تم تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، مما ولّد لديه إيمانا بأنه سيصبح عميلًا سريًا مهمًا، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى شركات الأمن تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه، وقرر العمل لحسابه الخاص وكوّن فريقه الشخصي من أجل المهمة الجديدة التي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما مصر، لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر يشارك في بطلوته بجانب أكرم حسني كل من بيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى، وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل. 

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