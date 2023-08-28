شلبي: تخفيض 50% للطلاب الوافدين عند دخول المناطق الأثرية والسياحية

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية تأتي ضمن خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030، مؤكدة أنه تم اعتماد دعم وزارة السياحة والآثار لدخول الطلاب الوافدين الي المناطق السياحية بنفس قيمة دخول الطلاب المصريين.

تخفيض 50% للطلاب الوافدين عند دخول المناطق الأثرية والسياحية

أشارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار خلال فعاليات إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية في مصر، إلى أنه سيتم منح تخفيض بنسبة 50% إلى جميع الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدة أنه سيتم دعم المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.



قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن هناك اهتماما بمختلف أنواع السياحة، واليوم نستهدف الطلاب الوافدين للدراسة في مصر والتعايش مع الطلاب ومن ثم يصبح سفيرا يتكلم عن مصر وثقافتها في بلاده، لافتة إلى أن الوزارة عملت على زيادة عدد الغرف السياحية والتعاون مع باقي الوزارات لتسهيل انتقالات السياح لمختلف المناطق السياحية بشكل يقدم مصر المعاصرة.

نظام التعليم الجديد في مصر يتضمن عنصرى الابتكار والإبداع

وكان قد أكد الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي ، أن نظام التعليم الجديد في مصر يتضمن عنصرى الابتكار والإبداع في العلمية التعليمية من خلال مراكز الإبداع والابتكار ويحصل الوافد على نفس الحقوق التي يحصل عليها الطالب المصري، مع تدريبه على مفاهيم ريادة الأعمال، موضحا أن الوزارة حريصة على إدارة الأنشطة بشكل فعال مع الطالب الوافد، واليوم تطلق التأشيرة التعليمية بالتعاون مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية، وسيحصل الطالب على الفيزا وتمتد على مدار دراسته وتوفر له جميع الحقوق.

مشددا على مفهوم العالم بين يديك حيث توفر الجامعات في مصر الشهادات الدولية من خلال أنواع متعددة وتخصصات كبيرة في مختلف المجالات وفقا لبرامج يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي، مع تمهيد سبل الدراسة بكل ما تعنيه الكلمة، مضيفا "مبادرة ايجي ايد مكملة لمنظومة أدرس في مصر وتتضمن المنح المقدمة للدول الشقيقة، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الكاملة".