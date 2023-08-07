الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: تطوير مناهج الإعدادية والثانوية خلال شهور

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق تطوير مناهج المرحلة الإعدادية خلال شهور، لتطبيقها على الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024 /2025 (التلاميذ المقرر عليهم تطبيق نظام التعليم الجديد ويدرسون بالصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023 /2024).

وأكد "حجازي" أن تطوير التعليم مستمر لأنه خطة دولة، موضحًا أن ملتقى تطوير المناهج في المرحلة الإعدادية هو واحد من مجموعة ملتقيات لتطوير المناهج لتحقيق التغيير المطلوب، مشددًا على أنه قريبًا سيكون هناك تطوير للمناهج في المرحلة الثانوية.

وقال وزير التعليم: "التحصيل الدراسي للطالب ليس كافيًا بل يجب اكتساب مهارات تحتاجها سوق العمل، وهدف الوزارة هو تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، ولا بد أن يكون التعليم ممتعًا، حتى يستمتع الطالب أثناء دراسته، وذلك لتحفيزه على التفكير بشكل أفضل". وأخيرًا، عبّر عن رغبته في أن تكون المناهج ممتعة، لأن التعليم هو الحياة والإعداد لها.

وأضاف: "المدرسة هي المكان الحقيقي للتعلم والانضباط، ووجود الطالب في المدرسة مهم جدًا لبناء الشخصية واكتسابه مهارات، موضحًا أن هناك انفجارًا معرفيًا، والمناهج لا تستوعب كل القضايا المحيطة، ولكن المناهج تتضمن مفاهيم كبرى واضحة للمتعلم، ولا بد للمناهج أن تنمي التفكير داخل الموضوعات الدراسية المختلفة، وأن يكون هناك تكامل بين الموضوعات الدراسية".

وتابع: "نريد طالبًا يتعلم كيفية التركيبة الوظيفية والسبب والنتيجة، أي إكساب الطالب مهارات أساسية، لكي يحقق التعلم مدى الحياة".

وكشف "حجازي" أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار عند بناء المناهج الكم والكيف، وأيضًا كيفية أن يميز الطالب بين الحقيقة والخيال، مؤكدًا أن التعليم قضية مجتمعية، ولا بد أن يشارك الجميع في بناء المناهج بالاستماع إلى رأي المجتمع، قائلًا: "القضايا المختلفة ستكون في المناهج الدراسية الأساسية"، مشددًا على أن للمعلم دورًا مهمًا في المناهج الدراسية، ولا يمكن التطوير دون معلم. 

وأضاف أنه تم عمل معايير جديدة للمعلمين في ضوء التحول الرقمي، وأن مصر الآن تمتلك آلية لاختيار المعلمين الجدد، فالاختيار لا يعتمد فقط على الشهادة والتقدير، بل من خلال اختبارات تعقد لاختيار المتقدمين.

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