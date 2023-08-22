الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يطالب برفع الخدمات المقدمة للزائرين

وزير السياحة
وزير السياحة

 أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أهمية منتج السياحة النيلية باعتباره من المنتجات السياحية المهمة والمميزة للمقصد السياحي المصري (Exclusive Product) حيث يقدم ميزة تنافسية مرتفعة له ويتمتع رواده بطبيعة خاصة ومُميزة، محفزاً القطاع السياحي الخاص على رفع جودة التجربة السياحية بهذا المنتج، خاصة من خلال ما تقدمه المنشآت الفندقية العائمة من خدمات للزائرين والسائحين.

واستعرض وزير السياحة، خلال اجتماعة باللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، الاستعدادات اللازمة للموسم الشتوي المقبل وخاصة لمنتج السياحة النيلية، لا سيما ما يتعلق بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للنقل النهري لأعمال تكريك المجرى الملاحي لتلافي حوادث شحوط العائمات أثناء فترة السدة الشتوية.

كما تم التأكيد على أهمية التنظيم والتنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادي حدوث أى تكدسات او ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنه برامجها السياحية.

تزايد الطلب السياحى على منتج السياحة النيلية 

وقام وزير السياحة بتوجيه الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها بإعداد دراسة تتضمن مقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية Nile Cruises، خاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول السياحية المصدرة للحركة.

وتطرق الاجتماع لاستعراض آخر مستجدات موقف أكواد الحريق بالنسبة لمراكز السفاري ويخوت السفاري السياحية، وكذلك الإحاطة بالموقف النهائي لبعض المنشآت الفدقية المتعثرة والجاري تطويرها.

يشار إلى أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 وتختص اللجنة بتسيير إجراءات التراخيص وحل أزمات الاستثمار السياحي.

وزير السياحة والآثار السياحة النيلية القطاع السياحي التجربة السياحية المنشآت الفندقية العائمة

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