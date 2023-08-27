استجابة لـ"مساء dmc".. معهد بحوث أمراض العيون يستقبل حالة الطفل يامن

استجاب معهد بحوث أمراض العيون، لمناشدة برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، بشأن حالة الطفل يامن.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى صلاح رئيس معهد بحوث أمراض العيون، إن الطفل يامن حسن الذي أصيب بخرطوش في فرح بالقليوبية لم يصل للمعهد، حيث تم حجزه بمستشفى قصر العيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن الطفل يامن حسن توجه لقسم طوارئ قصر العيني وتم إجراء الفحوصات الأولية على العين، متابعاً: "يتم غلق العين للحفاظ عليها والحفاظ على التشريح الخاص بالعين كي لا تتضرر، ونستعد لاستقبال جالة الطفل يامن بعد التواصل مع وزارة الصحة".