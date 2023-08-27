الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد الدفاع الأوكرانى السابق: من الصعب تبرير الهجمات الروسية التى تشنها

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال أوليكسي ميلينك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، إنه لا يعتقد أن هناك زيادة في حجم التوتر الأوكراني الروسي، حيث إن العلاقات الروسية الأوكرانية لم تهدأ منذ بداية الهجوم الروسي. 

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا تحاول أن تتمتع بكافة المزايا التي تأتي لها من خلال البحر الأسود، ولكن روسيا تريد السيطرة على الأماكن التي تقع تحت حمايتها في البحر الأسود وخاصة الجزء الشمالي، لذا البحر الأسود من أهم نقاط النزاع بين الطرفين.

وتابع: "من الصعب تبرير الهجمات الروسية التي تشنها ضد أوكرانيا، ونحن على دراية أنه كان هناك حملة من الهجمات الصاروخية الروسية لتدمير البنية التحتية الأوكرانية".

ضرب الاقتصاد الأوكراني

واستطرد: "روسيا تهدف ضرب المناطق الحيوية الأوكرانية التي من خلالها يتم تصدير الحبوب الغذائية إلى دول العالم بما فيها مصر، ولهذا تريد روسيا ضرب الاقتصاد الأوكراني من كافة النواحي". 

مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق القاهرة الإخبارية التوتر الروسي الأوكراني ضرب البنية التحتية الأوكرانية

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