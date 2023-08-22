لماذا لم تلعب أوروبا دور الوساطة فى حل الأزمة الروسية الأوكرانية؟.. خبير يجيب

أوضح الدكتور خليل عزيمة، المتخصص في الشئون الأوكرانية، سبب عدم لعب أوروبا أي دور في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا طالما أنها الأكثر تضررًا من الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا: " إن أوروبا لم تتضرر بالشكل الذي يتحدثون عنه، سواء في روسيا أو في الإعلام العربي".

وأضاف خليل، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أوروبا مر عليها الشتاء بأمان وليس كما قالوا بأنها ستتجمد من البرد، إضافة إلى العديد من الأمور الأخرى الاقتصادية، ويجب ألا ننسى أن الأوضاع الاقتصادية كانت عالمية لما سبق من جائحة كورونا".

وأوضح، أن الغرب ليس منقسمًا إلى حد كبير فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني والحرب الروسية والغزو الروسي على أوكرانيا، نستثني من ذلك المجر التي لها موقف متشدد إلى حد ما نتيجة العلاقات الثنائية مع روسيا.