7 سبتمبر.. افتتاح العرض المسرحى "فوتوغرافيا" بمشاركة 45 وجهًا جديدًا

يشهد مسرح "جراند طيبة" بمدينة نصر، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي الجديد " فوتوغرافيا"، وذلك يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، والمقرر عرضه للجمهور لمدة يومين بمشاركة 45 وجهًا جديدًا من خريجي الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل.

وتنظم الورشة "تركواز كاستنج دايركتور" للعام الثاني على التوالي بعد نجاح الدفعة الأولى في تقديم مسرحية "في حتة تانية" بحضور جماهيري ونقدي لافت، فضلا عن اهتمام عدد من النجوم بالمشروع ودعمه بالحضور بعد تحقيقه لردود أفعال قوية أثنت على العمل.

إعداد وتأهيل 45 شابا وفتاة من الموهوبين

وقال المخرج والكاستنج دايركتور أحمد تمام، المدير الفني للمشروع، إن مسرحية "فوتوغرافيا" تأتي بعد جهد شاق استمر على مدار أشهر، بهدف إعداد وتأهيل 45 شابا وفتاة من الموهوبين الذين تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين لورشة "الممثل الشامل" بقيادة وتدريب المخرج سامح بسيوني.

وأضاف تمام، أن العرض سيتم افتتاحه وسط حضور ضخم لعدد من الفنانين ونجوم الإخراج التليفزيوني وصناع ومنتجي الدراما في مصر، للاحتفاء بالتجربة الهادفة لتقديم جيل جديد من الفنانين الجدد بعد تدريبهم وإعدادهم بالشكل اللائق احترافيًا، ليتملك كل منهم أدوات الممثل الشامل من تمثيل ورقص وغناء وأداء حركي وتعبيري، وصولا للعرض الذي سوف يكون مفاجأة لجمهور المسرح المصري.

العرض يقدم في قالب مناسب للأسرة والشباب

وقال المخرج سامح بسيوني إن العرض يقدم في قالب مناسب للأسرة والشباب، ويتناول عددًا من قضايا مجتمعنا المعاصرة في إطار كوميدي غنائي استعراضي جاذب لكل فئات الجمهور، مؤكدًا نجاح المشروع في نسخته الثانية في التأسيس لكيان طموح يقوم على صناعة النجوم من خلال عمل مسرحي وظف خلاله خبراته كمخرج يهتم بتدريب الممثل على مهارات وفنون الأداء التي تقدمه بشكل لائق للجمهور وصناع الفن كفرصة لاكتشافهم مستقبلا في الأعمال الفنية.

وأعرب بسيوني، عن سعادته بالدعم والحماس من قبل المخرج والكاستنج دايركتور أحمد تمام للمشروع الذي يهدف إلي تقديم طاقات جديدة لديها القدرة على تقديم فن هادف يبرز موهبتهم كخطوة أولى في مسيرتهم المهنية.

أبطال مسرحية "فوتوغرافيا"

مسرحية "فوتوغرافيا" تأليف سامح عثمان، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفى حامد، إكسسورات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبد الرحمن تمام وأحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.