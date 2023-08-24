عرض مسرحية "عفاريت المتحف" على خشبة مسرح جراند طيبة

يشهد مسرح جراند طيبة في السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل، تقديم مسرحية "عفاريت المتحف" لفرقة صندوق الدنيا الذي يتكون جميع أعضائه من السيدات.

فريق عمل مسرحية عفاريت المتحف



عرض "عفاريت المتحف" من تأليف وإخراج مروة فؤاد الشهيرة بماريونيتا، ويشارك في بطولة العرض، رحاب علي وجنة عبدالرحمن ومروة عبدالرحمن وسارة عصام وجوهرة عيد وجهاد حمدي.

أحداث عرض عفاريت المتحف

ويدور العرض في إطار كوميدي كوميدي رومانسي استعراضي حول مجموعة من التماثيل لملكات الجن في أحد المتاحف، ويقع أحد التماثيل في حب "مالك" المخرج المغمور وفي مقابل نجاح قصة الحب يجب أن تتحول لإنسانة وأن تكون له مثل خاتم سليمان لتحقيق كل ما يريد.

جدير بالذكر أن فريق صندوق الدنيا هو فريق تم تأسيسه منذ عام 2017 يقوم بتقديم مسرحيات استعراضية جميع أبطالها من السيدات، آخرها عرض العيادة في عام 2021.