الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

تفاصيل مشاركة ميمي جمال في مسرحية "مدرسة المشاغبين" (صور)

ميمي جمال
ميمي جمال

بعد 49 عامًا على عرضها، عادت مسرحية مدرسة المشاغبين للظهور مرة أخرى بعد تداول صورًا من التصوير عن طريق الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وتضم هذه الصور الفنانة ميمي جمال وأبطال المسرحية عادل إمام وأحمد زكي وهادي الجيار وحسن مصطفى.

فمن جهته، كشف قمر، عن مفاجئة عن قيام الفنانة ميمي جمال بدور المدرسة في مسرحية " مدرسة المشتغلين" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلًا:" اتفرجت على الفنانة الكبيرة حبيبتي ميمي جمال وهي بتحكي انها مثلت دور سهير البابلي في مدرسة المشاغبين لمدة 15 يوم طبعًا دي معلومة محدش يعرفها ولا شافها عشان كده انا ههديها هديه اكيد هتفرحها، صور من الكام يوم دول لقينهم عندي في مجله قديمة".

يشار إلى أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" تم عرضها سنة 1973 وهى من تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، وشارك في بطولتها مع هادي الجيار وأحمد زكي، كلا من عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، سهير البابلي، حسن مصطفى ،عبد الله فرغلي، نظيم شعراوي وسمير ولي الدين.

انتقادات حول مدرسة المشاغبين
كانت مسرحية مدرسة المشاغبين قد تعرضت للكثير من الانتقادات من جانب النقاد والنخبة المثقفة، وعلماء الاجتماع وغيرهم، فقد رأها البعض بأنها تسخر من القيم والمثل العليا وأن ذلك قد يؤدي إلى قبول عام بالفوضى، إلا أن المؤلف رد على الانتقادات التي وجهت للمسرحية وأكد بأنها كانت انعكاسا لفترة بعد النكسة التي انهارت فيها القيم التقليدية للمجتمع المصري والعربي بشكل عام.

انتقادات حول مدرسة المشاغبين مسرحية مدرسة المشاغبين الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر أبطال المسرحية عادل إمام وأحمد زكي الفنانة ميمي جمال سهير البابلي المنعم مدبولي

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