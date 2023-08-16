الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تشارلى" تفتتح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

جريدة الدستور

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أن مسرحية "تشارلي" ستكون عرض افتتاح الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي، الذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

يتناول عرض "تشارلي" حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، وهو من بطولة محمد فهيم، في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، بالإضافة إلى 50 فنانًا من الممثلين الشباب والراقصين، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد.

يتضمن تشكيل اللجنة العليا للقاهرة التجريبي من الدكتور سامح مهران، رئيسًا للمهرجان، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

وتقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل.

تشارلي القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة الدولي التجريبي القاهرة

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