حزب المؤتمر يشكل لجنة لإدارة دعم ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، عن تشكيل لجنة لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة.

وقال الحزب، في بيان، اليوم الأحد، إن اللجنة برئاسة الربان عمر المختار صميدة وعضوية نواب رئيس الحزب، الدكتور مجدي مرشد، اللواء طارق رسلان، الدكتور السعيد غنيم، اللواء رضا فرحات، المستشار أحمد حلمى الشريف، أحمد عمران، الشيخ على فريج، سليمان العبادي، النائب أحمد مقلد، أحمد خالد، محمد رمضان، عبدالعزيز محمود.

لجنة لتنسيق الجهود

وأضاف الحزب أن اللجنة هدفها العمل على تنسيق الجهود مع جميع القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وكان الحزب قد أكد أمس أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات نحو إجراء استحقاق دستوري، هو الأهم سياسيًا للدولة الوطنية المصرية، وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية.

وثمّن الحزب جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا السياق نحو إدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية المعهودة، وإجراء هذا الاستحقاق فى موعده الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أنه بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب "قرر دعم ترشيح عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة".

وكان الحزب قد قرر خلال اجتماع لمكتبه أمس، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، دعم ترشيح عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وجميع الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأشار إلى أنه قرر تشكيل لجنة داخلية برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة فى هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وفي السياق ذاته، أعلن العديد من الأحزاب وأعضاء مجلس النواب تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال برنامجه التنموي الذي بدأه منذ توليه الحكم.